Kreis Höxter

Das Auswechsel-Kontingent wird erhöht: In der kommenden Fußball-Saison dürfen in den heimischen Ligen fünf Spieler pro Partie gewechselt werden. Das hat Dieter Attelmann, Vorsitzender des Kreisfußball-Ausschusses, am Wochenende mitgeteilt.

Von Sylvia Rasche