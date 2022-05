Svenja Lessmann erzielte in der 72. Minute vor rund 150 Zuschauern das einzige Tor des Tages.

In einem sehr ausgeglichen Spiel fand der Westfalenligist aus Bökendorf besser ins Match. Aber der Landesligist kämpfte sich rein. Zwar hatten die Bökendorferinnen mehr Ballbesitz, aber Ottbergen verteidigte gut und war besonders durch Standards vereinzelt gefährlich. So ging es für beide Mannschaften torlos zur Halbzeit in die Kabine.

