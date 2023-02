Alles andere als optimal: So ist der Spieltag in der Fußball-Bezirksliga, Staffel 3, für die Teams aus dem Sportkreis Höxter verlaufen. Lediglich der SV Höxter fuhr einen Punkt ein. Dringenberg, Bad Driburg, Peckelsheim-Eissen-Löwen und Borgentreich hatten knapp das Nachsehen, wobei der SVD nach einer 2:0-Führung mit 2:3 unterlag.

SV Höxter – TuS WE Lüdge 3:3 (1:1). Vor dem Spiel sprach Höxters Trainer Marcel Peša von einem „angenockten Boxer“ und warnte damit davor, die Gäste zu unterschätzen. In der Nachbetrachtung der Partie musste Peša feststellen: „Der angenockte Boxer hat zugeschlagen.“ Dabei kamen die Hausherren gut in die Partie und gingen durch Lucas Balch in Führung (22.). Kurz vor der Pause gelang Nils Nehrig vom Elfmeterpunkt der Ausgleich (44.).