Fußball-Mannschaften in der Winterpause: Spvg Brakel II mit neuem Trainer im A-Liga-Endspurt

Brakel

Kaum Personal, kein gelernter Torwart und ein Trainer, der mitten in der Saison aufhört. Bei der zweiten Mannschaft der Spielvereinigung 20 Brakel wird man sich vermutlich über die Winterpause gefreut haben. Wie es in der restlichen Saison für den Fußball-A-Ligisten weitergehen soll und wie man sich die Zukunft in der Reserve der Nethestädter vorstellt, verrät der neue Übungsleiter der Rot-Schwarzen, Hans-Jörg Koch, im Gespräch mit dieser Zeitung.

Von Aaron Reineke