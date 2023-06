Der FC Stahle hat sich in einem hart umkämpften Finale den Kreispokal der Altherrenfußballer gesichert. Der FC brachte eine 1:0-Führung gegen den VfR Borgentreich über die Zeit.

In der Anfangsphase tasteten sich beide Teams ab, ohne für Gefahr sorgen zu können. Nach einer Viertelstunde lag der Ball das erste Mal im Tor. Stefan Borgolte traf nach schöner Vorarbeit von Pascal Ewers, doch die Unparteiischen entschieden richtigerweise auf Abseits. In der Folge war Stahle klar tonangebend und kontrollierte den Ball.

In der 32. Minute entschied Schiedsrichter Thorsten Echterling auf Strafstoß für Stahle. Nach einem zu kurzen Rückpass von Stefan Kloidt, war Stahles Stefan Borgolte einen Schritt schneller als VfR-Keeper Sascha Tabaka, der den Stürmer nur noch foulen konnte. Christian Föst schnappte sich das Leder und traf sicher in die linke Ecke.

Christian Föst erzielt den Siegtreffer per Elfmeter. Foto: Jan-Hendrik Schrick

„Nach dem Gegentreffer waren wir besser im Spiel und hatten unsere Abschlüsse“, berichtete VfR-Coach Patrick Walter. Marcel Oestreich verzog einmal knapp per Direktabnahme (32.) und scheiterte ein weiteres Mal an FC-Torhüter Dennis Bahr (33.). Nur eine Minute später jubelten die Fans des VfR bereits, doch Christian Struck konnte einen Lupfer von Simon Berlage auf der Linie klären.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie immer hektischer und der Unparteiische schaffte es nicht, Ruhe in die Partie zu bekommen. Borgentreich versuchte den Druck zu erhöhen und Simon Berlage sowie Manuel Conze in Szene zu setzen.

Borgentreich drängt auf den Ausgleich

In den entscheidenden Momenten hatten die Stahler aber immer Fuß dazwischen. Eine gefährliche Aktion mehr vor dem Stahler Tor gab es nicht mehr. FC-Kapitän Struck verpasste auf der anderen Seiten die Entscheidung und brachte den Ball aus acht Metern nicht am Torhüter vorbei. So musste Stahle auch die lange Nachspielzeit zittern, bevor gejubelt werden konnte.

Großer Jubel nach dem Schlusspfiff

Nach dem Schlusspfiff lagen sich die Schwarz-Weißen in den Armen und sangen „Kreispokalsieger FC Stahle“. „Ich bin sehr stolz auf unsere Leistung. Wir haben sehr diszipliniert agiert und uns den Sieg verdient. Der wird gebührend gefeiert“, freute sich FC-Kapitän Christian Struck.

FC Stahle: Bahr- S. Borgolte, Föst, Ostermann, Struck, Rojahn, Bergmann, Sperling, Radtke, Heine, Ewers, Wöstefeld, Mittler, S. Borgolte, Nickel, Hagena

VfR Borgentreich: Tabaka, Göke, Blome, Kloidt, Sievers, Bömelburg, Conze, Voss, Berlage, Haverkamp, Ostreich, Hördemann, Stratenschulte, Stüve, Schrandt