Fünf Spiele in Folge hat der Tabellenführer nicht gewonnen. Diese Zwischenbilanz soll an diesem Sonntag, 26. Februar, Geschichte sein. Der Fußball-Landesligist FC Nieheim will den ersten Punktspielsieg 2023 landen. Die Spvg Brakel setzt auf einen Dreier im Sechs-Punkte-Spiel beim direkten Tabellennachbarn Heide Paderborn.

Manuel Trost, hier im Topspiel gegen Maaslingen am Ball, will mit Nieheim den 14. Saisonsieg landen.

FC Nieheim – VfB Fichte Bielefeld (Sonntag, 15 Uhr). Der Tabellenführer empfängt den Tabellenvorletzten. 33 Punkte ist der FC Nieheim besser als der Westfalenliga-Absteiger VfB Fichte Bielefeld, der erst zwei Saisonsiege errungen hat. Zudem stehen vier Unentschieden und 13 Niederlagen zu Buche. Bei den Gastgebern ist es genau andersherum. Sie haben 13 Dreier, vier Remis und zwei Niederlagen. Der letzte Sieg ist allerdings am 13. November vorigen Jahres mit dem 4:2 in Kaunitz gelungen. Klare Sache: Auf dem Kunstrasen in Eversen soll ein Dreier her. „Wir gehen auf jeden Fall mit der Vorgabe ins Spiel“, sagt Trainer André Schnatmann.