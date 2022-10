Gerecht und doch ärgerlich

Fußball-Landesliga: Spvg Brakel muss sich nach einer 2:0-Halbzeitführung mit einem Punkt zufrieden geben. FC Nieheim zeigt sich mit fünf Volltreffern in der zweiten Hälfte in Torlaune und führt die Liga weiter an

Richtungswechsel nicht nur in dieser Szene für Brakels Kevin Koch (links) und Artem Panasenkov. In den letzten 20 Minuten wurde aus einer 2:0-Führung ein ärgerliches 2:2.

Spvg Brakel – FC RW Kirchlengern 2:2 (2:0). „Insgesamt ist es ein gerechtes Unentschieden, aber vom Spielverlauf her fühlt es sich an wie eine Niederlage“, sagte Trainer Haydar Özdemir nach der temporeichen Begegnung. Nach 25 Minuten ohne Torchance auf beiden Seiten und teilweise zu hektischen Aktionen sagten Zuschauer: „Das sieht nach einem 0:0 aus.“ Sekunden später schnellte der Puls der heimischen Fans in die Höhe. Ein Schuss von Oumar Fofana flog aus spitzem Winkel abgefälscht nah vor dem Tor entlang. Den folgenden Eckball vollendete Dominik Kling per Kopf zum 1:0 (26.).