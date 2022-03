Tennis: Höxteranerin trumpft bei den Seniorinnen 50 in Essen auf

Höxrer/Essen

Die Höxteraner Tennisspielerin Claudia Gronemeyer ist Deutsche Meisterin! Fünf Tage zeigte sie in Tenniszentrum des Tennis-Verbandes Niederrhein hervorragendes Tennis. In der 16-Feldhalle wurden in 19 Altersklassen die nationalen Meister im Einzel ermittelt- auch Doppel und Mixed standen auf dem Programm. Die Höxteranerin beendete das Turnier erfolgreich und trumpfte mit dem Titelgewinn bei den Damen 50 auf.

Von Inge Stegnjajic