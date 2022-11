Die Reise des FC Nieheim an der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga Staffel 1 geht weiter. Mit 4:2 behauptete sich das Team am Sonntag beim FC Kaunitz. Die Spvg Brakel wartet derweil weiter auf den vierten Saisonsieg. Mit dem 2:2 gegen Schloß Holte rutschte sie auf einen Abstiegsplatz.

Spvg Brakel – VfB Schloß Holte 2:2 (1:1). Brakel glich zweimal einen Rückstand aus, der erhoffte Sieg aber gelang nicht. „Wir haben uns das 2:2 erkämpft. Wenn Finn Christoph in der 89. Minute in einer Eins-gegen-Eins-Situation noch ein bisschen cleverer agiert hätte, hätten wir vielleicht glückliche drei Punkte gehabt“, sagte Trainer Haydar Özdemir. Die Gäste agierten in Halbzeit eins etwas cleverer. „Zwingende Szenen gab es auf beiden Seiten nicht“, bilanzierte Özdemir. Er betonte: „Wichtig ist, dass wir nach den Gegentoren eine Reaktion gezeigt haben. Wir müssen uns Schritt für Schritt in die Spur kämpfen. Ich bin guter Dinge, dass wir den ersten Schritt gemacht haben.“