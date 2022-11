„Haben uns gut zurückgekämpft“

A-Junioren-Landesliga: Spvg Brakel – SC Verl II 1:7 (0:3). Nach 25 Minuten gingen die Gäste in Führung. „Anschließend haben wir fünf Minuten lang geschlafen“, berichtete Spvg-Coach Torben Stratenschulte. Was in dieser Zeit passierte? Es fielen das 0:2 (27.) und 0:3 (29.) und es gab einen Platzverweis für die Hausherren (31.). „Eine Kann-Entscheidung“, beurteilte Stratenschulte. Simon Schmidts ließ Brakel mit seinem Treffer zum 1:3 (47.) noch einmal hoffen, doch acht Minuten später stand es 1:6 (52., 53., 56.). Verls siebtes Tor folgte in Minute 85.

