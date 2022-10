24 heimische Tennisteams gehen in der Winterrunde an den Start. Willebadessen und Daseburg müssen in der Bezirksliga bereits an diesem Wochenende ran. Besonders stark vertreten ist der TV Höxter mit acht Mannschaften, gar nicht dabei ist der mitgliedsstärkste Verein, der TC Bad Driburg.

Verbandsliga Damen 30: Die Höxteraner Damen werden mit Verstärkung aus Hessen antreten. Die gebürtige Höxteranerin Eva Zürker spielt im Sommer in Kassel in der Damen 40 Süd-West-Liga und hat ihre Mannschaftskolleginnen animiert mitzuspielen, da es in Hessen keine Winterrunde gibt. Christine Menz führt das Team an vor Julia Pfolz, Eva Zürker, Dr. Maike Stein, Heike Wickert und Ines Freimark. „Wir freuen uns, wieder in der Halle spielen zu können und werden durch drei Spielerinnen von Hessen Kassel unterstützt“, merkt Mannschaftsführerin Maike Stein an. Los geht es am Sonntag, 27. November, um 10 Uhr in eigener Halle gegen den Gütersloher TV.