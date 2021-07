„Amateurreiter und Jugend stehen im Fokus“

Germete

Der Reiterverein St. Georg Diemeltal veranstaltet an diesem Wochenende ein Dressur- und Springturnier. Am morgigen Samstag und am Sonntag werden auf der Vereinsanlage in Germete Dressurprüfungen bis zur Klasse L und Springprüfungen bis Klasse M* ausgetragen.

Von Lena Brinkmann