Corona: Phönix tritt nicht an

Gesundheit hat Vorrang

Die Akteurinnen von Phönix Höxter wiederum sind aufgrund der ansteigenden Corona-Zahlen im Kreis Höxter gegen Arminia Bielefeld II nicht angetreten. „Die Gesundheit hat Vorrang“, hieß es von Phönix-Seite zur Begründung. Die Partie wurde für den Zweiten Arminia Bielefeld gewertet. „Wir hatten aufgrund der steigenden Zahlen und weil Bielefeld ein Corona-Hotspot ist, große Bedenken das Heimspiel gegen Arminia zu bestreiten. Die Gesundheit steht vor dem Fußball.

Vereine tragen Verantwortung

Die Vereine und die Trainer tragen eine große Verantwortung. Deshalb haben wir uns mit dem Vorstand und der Mannschaft einvernehmlich entschieden, dass wir nicht spielen. Die Partie wird für Bielefeld gewertet. Es ist schade, dass vom Staffelleiter und vom Verband für unsere Entscheidung kaum Verständnis gezeigt wurde und es keine einheitliche Linie gibt“, stellte Phönix-Trainer Philipp Müller fest und fügte an: „Wir hätten auch als Tabellenführer so entschieden und nehmen, falls wir zukünftig erneut nicht antreten auch den Abstieg in Kauf.“ Man habe ein Zeichen setzen wollen. „Die Gesundheit hat absoluten Vorrang. Der Kreis Höxter ist seit dem Wochenende ein Corona-Hotspot.“ Der Sport dürfe nicht dazu beitragen, dass die Zahlen und die Ansteckungsgefahr noch größer würden.

Ein Kommentar von Jürgen Drüke

Respekt! Die Fußballerinnen und Verantwortlichen von Phönix Höxter verzichten in der Landesliga auf die Partie gegen Arminia Bielefeld II. Die Kreisstädterinnen nehmen eine Spielwertung und somit ein 0:2 in Kauf. Gesundheit steht vor Fußball. Richtig so.

Covid-19 macht selbstverständlich auch vor dem Sport und dem Fußball keinen Halt. Die Gefahr der Ansteckung wird mit dem rapide steigenden Anstieg der akut an Corona erkrankten Personen immer größer. Der am Samstag und Sonntag dramatisch wachsende Inzidenzwert im Kreis Höxter bedeutet eine große Gefahr für die Sportlerinnen und Sportler im Amateurbereich. Gefährdungsstufe zwei ist angesagt. Corona befindet sich im Herbst und Winter nach dem ruhigen Sommer und der vermeintlichen Rückkehr zur „neuen Normalität“ in der Sturm und Drangzeit. Alle noch so gut ausgestalteten Hygienekonzepte, Desinfektionsvor­schriften, der gebotene Abstand sowie die verpflichtende Verordnung zum Tragen des Mund-Nasenschutzes dürften angesichts des unberechenbaren Offensivdrangs von Covid-19 zu wenig sein.

Die ehrenamtlichen Kräfte in den Vereinen stoßen an ihre Grenzen. Denn mit höheren Inzidenzwerten und neuen Zahlen sollen sie immer wieder neue Verordnungen umsetzen. Die Ansteckungsgefahr spielt immer mit. Phönix hat richtig gehandelt und nicht gespielt. Das ist aktuell gegen Covid-19 leider die einzige Abwehrreaktion.