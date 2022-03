„Das Springen ist unsere Stärke“

Kreis Höxter

Die Vierkämpfer des Kreisreiterverbandes Höxter/Warburg stehen in den Startlöchern. Nach einem Jahr coronabedingter Pause findet das Westfälische Vierkampf-Championat der U18- Junioren endlich wieder statt. Dieses wird am Samstag, 12. März, und Sonntag, 13. März, vom Landesverband Westfalen im westfälischen Pferdezentrum in Münster-Handorf ausgerichtet. Nach einer intensiven Vorbereitung freut sich das heimische Team auf den Vierkampf.

Von Lena Brinkmann