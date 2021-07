„Die Jungs sind gut drauf“

1. Juni – an dem Tag hat Germete-Wormeln nach dem Ende des langen Corona-Lockdowns wieder mit lockerem Training begonnen. „Den Spaß am Fußball zurückzubringen und mal wieder zusammen zu sein“, bringt Jacobi auf den Punkt, worauf es ihm ankam. Man habe gemerkt, dass die Jungs läuferisch etwas für sich getan haben, lobt er sein Team. „Beim Ballgefühl musste ich nachfeilen“, sagt der 56-Jährige. „Das ist wie beim Schwimmen. Wenn man längere Zeit nicht geschwommen ist, muss die Technik auch wieder verfeinert werden und man ist zunächst nicht so schnell“, erklärt er anschaulich. Durch großen Trainingseifer und eine gute Trainingsbeteiligung hätten seine Spieler schnell wieder in den Rhythmus gefunden. Am 3. Juli begann dann offiziell die Saisonvorbereitung des FCGW.

