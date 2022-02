Dohmann siegt im Schlussspurt

Warburg

„Du schaffst das. Komm zieh.“ Solche Anfeuerungsrufe hallten am vergangenen Samstagmorgen bis in den Nachmittag durch die Warburger Diemelaue. Der Warburger Sportverein richtete in Zusammenarbeit mit dem Sportkreis Höxter und dem Stadtsportverband der Hansestadt die Kreis-Crossmeisterschaften aus.

Von Astrid E. Hoffmann