Gronemeyer trumpft auf

Nach langer Turnier- und Punktspielpause, bedingt durch die Corona-Pandemie, trumpft Claudia Gronemeyer in Dormagen mit starker Leistung beim Benefiz-Turnier DSM mit einem Turniersieg in der Damen-50-Klasse auf.

Tennis: Höxteranerin siegt beim Benefiz-Turnier in Dormagen in neuer Altersklasse

Die Deutschen Seniorenmeisterschaften (DSM) finden normalerweise jedes Jahr in der letzten Juli- und ersten Augustwoche mit mehr als 600 Teilnehmern in Bad Neuenahr statt. Durch die schlimme Flutkatastrophe ist an Tennis auf der schönen Anlage im Kurpark direkt an der Ahr vorerst nicht zu denken. Viele Teilnehmer haben ihre Startgelder gespendet, um einen kleinen Beitrag zum Wiederaufbau zu leisten. Auch der Gewinn beim Benefiz-Turnier kommt dem HTC Bad Neuenahr zugute.