Jörg Mackenbach freut sich auf die Herausforderung

Borgentreich

Der VfR Borgentreich geht mit einem neuen Trainer in die Saison 2021/2022. Der Willebadessener Jörg Mackenbach tritt die Nachfolge von Christopher Brand an, der den Fußball-Bezirksligisten in der vergangnen Serie coachte und das Amt aus beruflichen Gründen nicht weiter ausüben kann. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und Herausforderung“, sagt Mackenbach.

Von Günter Sarrazin