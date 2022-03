„Wir sind krasser Außenseiter“

Kreis Höxter

Ein Derby mit klaren Vorzeichen – das gibt es an diesem Sonntag in der Fußball-Bezirksliga, Staffel 3. Der Tabellendritte SV Dringenberg (30 Punkte) empfängt den Tabellendrittletzten Spvg Brakel II (acht Zähler) und will seiner Favoritenrolle gerecht werden. Während der SV Höxter mit einem Heimsieg gegen den TSV Oerlinghausen starten möchte, ist der FC Peckelsheim-Eissen-Löwen beim Tabellenführer Post TSV Detmold gefordert.

Von Alexander Bendfeld