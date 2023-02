„Das hier ist ein tolles Erlebnis für die Jungs“, sagte Schmitt direkt nach Ankunft des SVH-Trosses und spielte damit auf die Räumlichkeiten samt Hallenbad und Ähnlichem in Hennef an, wo sich einst die deutsche Nationalmannschaft auf ihr erstes Länderspiel nach dem WM-Erfolg 1954 vorbereitet hat. Nachdem Niederrheinligist Hilden und Mittelrheinligist Vichttal nicht antraten, wurden die beiden Fünfergruppen kurzerhand in zwei Vierergruppen aufgeteilt. Der SV Höxter musste statt in Gruppe A gegen den späteren Titelträger Alemannia Aachen, TURU Düsseldorf, den FC Düren und die DJK Mastbruch nun in Gruppe B gegen den Westfalenligisten SC Verl, den Landesligist Wesel-Lackhausen und den Mittelrheinligisten Bergisch Gladbach antreten.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert