Höxter effektiv zum Derbysieg

Fußball-Bezirksliga: Peša-Elf behauptet sich in umkämpfter Partie in Dringenberg mit 4:3. Peckelsheim-Eissen-Löwen siegt überraschend klar 6:1 gegen Jerxen-Orbke

Kreis Höxter

Der FC Peckelsheim-Eissen-Löwen weist den SV Jerxen-Orbke in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3 mit 6:1 überraschend deutlich in die Schranken. Ein torreiches Kreisduell mit dem besseren Ende für Höxter (4:3) sahen die Zuschauer in Dringenberg. Der VfR Borgentreich vergrößerte den Abstand auf die Abstiegsplätze mit einem Punkt weiter und Bad Driburg setzte sich bei der SG Hiddesen/Heidenoldendorf durch.

Von Alexander Bendfeld