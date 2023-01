Kreis Höxter

Die Damen 30 des TV Höxter sind gut aufgestellt und können in der Tennis-Winterrunde den Aufstieg in die Westfalenliga schaffen. Die letzte Hürde müssen sie im nächsten Punktspiel gegen den TC Lemgo nehmen. Einen wichtigen Erfolg verbuchten Höxters Herren 40 in der Bezirksklasse.

Von Inge Stegnjajic