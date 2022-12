Mit vier Siegen in Folge ist der Herren-Basketball-Kreisligist HLC Höxter souverän in die neue Spielzeit gestartet. Dabei setzten die Giants auf eine stabile Verteidigung und eine gute Distanzwurfquote. Zwei Niederlagen unterbrachen dann den Höhenflug der Mannschaft, die sich nach dem personellen Umbruch weiter neu erfindet.

Höxters Trainer Lars Kuprewitz sieht Potenzial und Raum für Entwicklung. Nach dem knapp verpassten Aufstieg in die Bezirksliga in der vergangenen Saison greifen die Huxori Giants im Unterhaus wieder oben an. „Die Kreisliga ist oft nicht so schwach, wie man sie vielleicht wahrnimmt. Neue Spieler müssen sich hier gegen die zum Teil etwas robuste Spielweise von erfahrenen Akteuern beweisen“, sagt Höxters Coach Lars Kuprewitz, der die Mannschaft in der zweiten Saison gemeinsam mit dem langjährigen Giants-Teamchef Thomas König trainiert.