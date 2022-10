„Im Endeffekt zählt nur der Sieg“

Der SV Höxter bringt dem Spitzenreiter TuS Lipperreihe in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3 am zwölften Spieltag mit 1:0 die erste Saisonniederlage bei. Lucas Balch erzielte den Siegtreffer in der 90. Minute. Mit 2:0 behauptete sich der SV Dringenberg im Kreisduell beim VfR Borgentreich.

TBV Lemgo – FC Peckelsheim-Eissen-Löwen 4:2 (1:1). Es bleibt dabei: Peckelsheim-Eissen-Löwen kann in Lemgo nicht punkten. Louis Hagemann brachte die Gastgeber in der elften Minute in Front. Die Antwort des FC folgte prompt, denn Jonas Güthoff glich nur eine Minute später zum 1:1 aus. In der zweiten Halbzeit brachte Leon Kenny Norberts die Gäste sogar in Führung (59.). In der Schlussphase aber drehten die Hausherren die Begegnung. Die Treffer erzielten Hagemann (72.) zum 2:2, Manuel Süllwold zum 3:2 (82.) und Marco Schröder zu 4:2 (85.).