Skaterhockey: TV Brakel startet mit Heimspiel in die Saison. Martin Bobbert neuer Spielertrainer

Brakel

Neue Saison, alte Gesichter: Beim TV Brakel setzen die Verantwortlichen auf Konstanz. So gibt es im Kader der Skaterhockey-Landesligamannschaft nur wenige personelle Veränderungen. Mit einem Heimspiel gegen die dritte Mannschaft der Bockumer Bulldogs startet das Team an diesem Sonntag (16.30 Uhr) in die Saison.

Von Niklas Plückebaum.