In die Spur zurückkommen

Marienmünster

"Jetzt schnell den ersten Sieg landen und dann an die gute vorige Saison anknüpfen.“ So lautet das Ziel der SG Marienmünster/Rischenau. Mit dem 2:2 gegen Lüchtringen und der 2:3-Niederlage gegen den starken Aufsteiger Erkeln/Hembsen ist für den Fußball-A-Ligisten in den ersten beiden Spielen der neuen Serie ein Punkt herausgesprungen. Am Sonntag, 28. August, soll im Derby gegen den SV Bredenborn der erste Saisonsieg her.

Von Aaron Reineke