Er trainiert täglich mindestens eine Stunde an der Dartscheibe: Fabian Freitag spielt in der Darts Bundesliga und ist derzeit unter der Top-30 des Deutschen Darts Verbandes. Die Weltmeisterschaft in London verfolgt der Holzhauser aufmerksam und tippt auf einen Sieg des Niederländers Michael van Gerwen.

Foto: Aaron Reineke