Die Fußballer auf Kreisebene müssen an diesem Wochenende (10./11./12. März) nicht auf den Platz. Der Kreisvorstand hat am Donnerstag (9. März) alle Spiele abgesagt.

„Der Wintereinbruch macht uns einen Strich durch die Rechnung. Die Rasenplätze sind nicht bespielbar. Daher haben wir uns für die Absage entschieden“, teilte Dieter Attelmann, Vorsitzender des Kreisfußballausschusses, mit.

Schon am vergangenen Wochenende waren zahlreiche Partien witterungsbedingt ausgefallen. Einige Vereine waren selbst aktiv geworden und hatten freiwillig das Heimrecht getauscht oder waren auf benachbarte Kunstrasenplätze ausgewichen, um ihre Spiele durchziehen zu können. Die Schneefälle Mitte dieser Woche haben den Zustand der Rasenplätze weiter verschärft.

Nachholtermin am Ostermontag

Nachgeholt werden die Partien, die für dieses Wochenende in den Kreisligen A, B und C geplant waren, am bisher für Nachholspiele frei gehaltenen Ostermontag. Wie immer sind von der Generalabsage nur die Teams auf Kreisebene betroffen. In der Bezirks- und Landesliga sowie in den überkreislichen Jugendligen gilt diese nicht.