Der Vize-Landesmeistertitel der Jungen des Warburger Hüffertgymnasiums in der Wettkampfklasse (WK) II, die Bronzemedaille der Mädchen des Gymnasiums Brede Brakel in der WK II sowie der vierte Platz der Brede-Jungen in der WK III komplettieren das tolle Ergebnis der heimischen Schülerinnen und Schüler. „So stark wie in diesem Jahr war der Kreis Höxter bei den Schulmeisterschaften noch nie“, sagt Bernd Övermöhle, der seit 28 Jahren Sportlehrer am Gymnasium Brede Brakel ist. Zweimal war er mit Mannschaften aus der Nethestadt beim Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin dabei. Für das Gymnasium Marianum steht Anfang Mai eine Premiere an. Die Mädchen freuen sich schon jetzt darauf.

