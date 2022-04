Der SV Hohenwepel und der SV Menne machen im Fußball gemeinsame Sache. Beide Vereine haben für die kommende Saison eine Spielgemeinschaft gegründet. Trainer der SG Menne/Hohenwepel wird Nils Kutschka. Das haben beide Vereine am Samstag mitgeteilt.

Spielermangel führte in der laufenden Saison dazu, dass von beiden Vereinen Mannschaften aus dem Spielbetrieb zurückgezogen werden mussten. "Um in der Zukunft attraktiven Seniorenfußball zeigen zu können, wurde es erforderlich, neue Wege zu gehen" heißt es in der Pressemitteilung.

Da beide Vereine seit über 30 Jahren im Bereich der Jugend und der „Alten Herren“ erfolgreich zusammen arbeiten, habe es nahe gelegen, diese Zusammenarbeit auch im Seniorenbereich aufzunehmen.

„Nach intensiven und harmonischen Gesprächen zwischen den Vorständen und den Spielern haben wir geeinigt, ab der kommenden Saison eine neue Spielgemeinschaft zu bilden", teilen die Vereine mit.

Die neue SG wird den Namen SG Menne/Hohenwepel führen. Die Reihenfolge der Ortsnennungen wurde ausgelost.

Zunächst soll es zwei Mannschaften in der Kreisliga C geben. Ziel sei es, kurzfristig in die B-Liga zückzukehren, um auch dem Nachwuchs Perskektiven zu bieten

Die neue SG wird von einem paritätisch besetzten Leitungsteam geführt. Die Mitglieder sind Christoph Freytag, Marvin Dirks, Niklas Schrader (SV Hohenwepel), sowie David Peine, Marvin Nolte, Michael Schütze (SV Menne).

Trainer wird Nils Kutschka. Der 35-Jährige stammt aus Haueda, hat als Stürmer bis zur hessischen Gruppenliga gespielt und weist als Spielertrainer Erfahrungen in der A- und B-Liga vor. Im Kreis Höxter kennen ihn Sportinteressierte vor allem aus seiner Zeit beim SV Daseburg.

„Für mich ist die Gründung dieser SG eine spannende Aufgabe. Es wird darum gehen, dass wir schnell eine Einheit bilden. Ich freue mich auf die Arbeit und den Start mit den Jungs", betonte Kutschka.

Die Vorsitzenden Ansgar Eickmeier (SV Hohenwepel) und Burkhard Sarrazin (SV Menne)

erklären übereinstimmend: „Wir freuen uns, dass uns bei diesem Projekt Nils Kutschka maßgeblich begleitet. Er ist ein junger ehrgeiziger Trainer, der sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu uns passt.“