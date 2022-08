Mit Derby bei den B-Junioren

Kreis Höxter

Sieben heimische Juniorenfußballteams starten an diesem Wochenende im Jungenbereich überkreislich – von der Bezirksliga bis zur Westfalenliga – in die Saison 2022/2023. Neu hinzugekommen sind die B-2-Junioren der Spvg Brakel, die den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft haben.

Von Felix Senftleben