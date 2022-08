Mit einem neuen „Wir-Gefühl“

Die Spvg Brakel II will sich in der A-Liga neu finden. Unser Foto zeigt (hinten von links): Manuel Morcinek, Dominik Preuss, Akubakar Alsaadani, Andy Tews und Can Haupt sowie (mittlere Reihe von links) Trainer Martin Skatulla, Erik Schmitz, Kaan Duysak, Philip Derksen, Tore Schmitz, Luca Grützner, Davin Koch, Jasin Vidac, Justin Göllner, Co-Trainer Dennis Bahr und (vordere Reihe von links) Thomas Sawas, Eugen Schmidt, Denis Wagner, Lukas Winkelkoch, Finn Nolte, Maximilian Horn, Stefan Schreiber und Donaldo Pasha. Die beiden Torhüter gehören zum Landesliga-Kader.

Foto: Wolfgang Tilly