„Mit Einsatz und Willen verdient“

VfR Borgentreich – FC Peckelsheim-Eissen-Löwen 2:1 (1:0). Der VfR entwickelt sich immer mehr zum Angstgegner des FC P-E-L. In der Vorsaison entschied Borgentreich beide Partien für sich und auch am Sonntag gab es für den FC nichts zu holen. Luca Mertens markierte in der achten Minute das 1:0 für die Hausherren. Eine Szene, die zeigte, woran es bei den Gästen mangelte, wie auch FC-Coach Matthias Rebmann fand: „Wir waren in der ersten halben Stunde viel zu passiv. Der Gegentreffer spiegelt das wider. Der Borgentreicher ging in der Entstehung an zwei Spielern von uns viel zu leicht vorbei. Des Weiteren haben wir uns in der ersten Halbzeit keine echte Torchance herausgespielt. Unter dem Strich war es dann einfach zu wenig.“

