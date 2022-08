Mit engen Wendungen auf den Silberrang

Jasmin Dettke zeigte im Stechen des M*-Springens auf ihrer flinken „Greyzy“ eine ganz schnelle Runde und gewann in 33 Sekunden. „Es ist der erste M-Sieg für mein Pferd. Es ist sehr grundschnell und ich konnte den gesamten Stechparcours in einem guten Tempo reiten“, freute sich die 28-jährige Reitlehrerin aus Bad Pyrmont. Damit nahm Jasmin Dettke der zweitplatzierten Lena Brinkmann noch einmal eine Sekunde ab. Die Brakelerin hatte mit ihrer toll springenden Stute „Aragorns Kolibri“ mit engen Wendungen bereits eine gute, fehlerfreie Zeit vorgelegt. Die Reiterin vom RV Nethegau freute sich auch über den Silberrang mit ihrem neunjährigen Pferd, zumal sie als beste Teilnehmerin aus dem Kreis Höxter die volle Punktzahl für den Sparkassen-Cup einstrich. Mit einem weiteren Sieg im L-Punktespringen lief es für Lena Brinkmann in Würgassen nahezu perfekt.

