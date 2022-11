„Müssen alles rausholen“

Brakel/Nieheim

Nach sieben Spielen ohne Sieg will die Spvg Brakel an diesem Sonntag, 13. November, in der Fußball-Landesliga Staffel 1 endlich den vierten Dreier der Saison holen. „Wir fahren dorthin, um etwas mitzunehmen“, lautet beim FC Nieheim auch vor der Partie in Kaunitz die Prämisse.

Von Günter Sarrazin