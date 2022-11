Bereits vier Etappen der Winterlaufserie des Post SV Holzminden sind absolviert. Am vierten Wochenende waren 155 Aktive am Start, darunter wieder viele Läuferinnen und Läufer aus dem Kreis Höxter. Insgesamt freut sich der Gastgeber in diesem Winter bereits über 538 Starter.

Winterlaufserie Holzminden: Carsten und Simone Siepler gewinnen die vierte Etappe über fünf Kilometer. Matthias Berkemeier läuft an zwei Tagen die schnellste Zehner-Zeit

Es gibt allerdings nicht nur sportliche Höhepunkte bei der Winterlaufserie. Zu Ehren seines in diesem Jahr verstorbenen Chefs Ralf Schwager veranstaltet Intersport Schwager zusammen mit dem PSV eine Verlosungsaktion. Diese fand nun genau am Geburtstag des verstorbenen Unternehmers statt. Moderiert von Werner Golücke vom Organisationsteam zog Levke Rohlfing als Glücksfee die Losnummern. Über den ersten Preis, einen Gutschein für Lauf- oder Walkingschuhe, konnte sich Frank Rössel freuen. Über Gutscheine für Laufkleidung freuten sich Carsten Siepler und Jessica Potthoff.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Sportlich gab es an der Spitze der fünf Kilometer wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das Carsten Siepler (TV Jahn Bad Driburg) vor Dennis Freise (LG Solling) für sich entschied. Dicht gefolgt waren die beiden Sportler an diesem Tag von David Isermann aus Paderborn. Bei den Frauen über fünf Kilometer blieb der Sieg in der Familie. Carsten Sieplers Mutter Simone Siepler holte sich Platz eins vor der Warburgerin Lea Albers.

Über die zehn Kilometer gab es einen nicht alltäglichen Doppelsieg: Matthias Berkemeier gewann vor Matthias Berkemeier. Der Athlet der LF Lüchtringen startete sowohl am Samstag als auch am Sonntag und lief die beiden schnellsten Zeiten des Wochenendes. Gleiches galt übrigens auch für seinen Vereinskollegen Maximilian Helpenstein über die fünf Kilometer der Schüler. Platz eins der Schülerinnen holte sich die Höxteranerin Levke Rohlfing. Platz zwei über die 20 Kilometer sicherte sich Martin Schoppmeier vom SV Brenkhausen/Bosseborn hinter Jörn Hesse vom Delligser SC. Bei den Frauen ging Platz drei über zehn Kilometer an die Warburgerin Marie Albers vor Gudrun Jones (SV Brenkhausen/Bosseborn) und Christa Müller-Lüke (SV Ottbergen/Bruchhausen).

Die Winterlaufserie wird an diesem Wochenende fortgesetzt. Start ist am Samstag, 3. Dezember, um 14.30 Uhr im Sportpark Liebigstraße in Holzminden. „Auch zu diesem Termin ist eine Anmeldung noch unter https://www.psv-holzminden.de/psv-winterlauf/anmeldung/ möglich“, teilen die Gastgeber mit.