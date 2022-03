46 Jahre hat Hermann Josef Koch ehrenamtlich gewirkt. In dieser Zeit hat sich nicht nur der Fußball, sondern auch die Kommunikation geändert. Inzwischen hat der Laptop längst die gute, alte Schreibmaschine abgelöst. Gerade in Pandemiezeiten hat Koch moderne Kommunikationsmittel wie Videokonferenzen schätzen gelernt. „Allerdings ist der beste Weg immer noch der persönliche Austausch“, so der Bad Driburger.

Foto: Sylvia Rasche