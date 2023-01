Die Bad Driburgerin Kiara Nahen hat den Silvesterlauf von Werl nach Soest gewonnen und sich damit gleich bei ihrer Premiere des Klassikers an die Spitze des Frauenfeldes mit mehr als 700 Starterinnen gesetzt.

„Ich befinde mich aktuell in einer Trainingsphase. Der Plan war, mich an die führende Frau zu hängen, mitzulaufen und zu gucken, was nach hinten raus geht“, berichtet Nahen, die für den LC Paderborn startet. Es ging viel.

Die ersten zwölf Kilometer wechselte das Führungstrio häufig die Positionen, dann zog die 20-Jährige das Tempo an und siegte in 52:57 über 15 Kilometer.

„Der Lauf hat mir gut gefallen. Obwohl es ja eine langgezogene Strecke und kein Rundkurs ist, standen unterwegs viele Leute an der Strecke“, berichtet die Driburgerin, deren Fokus in diesem Jahr auf der U23-DM und „wenn es klappt auf der U23-EM“ im Sommer liegt.