Nethegau freut sich auf Topspiele

Der Tabellendritte FFC Nethegau I ist am Sonntag, 23. Oktober, in der Frauenfußball-Landesliga zum Spitzenspiel beim Zweiten SV Thülen zu Gast. Phönix Höxter empfängt TuRa Löhne. In der Bezirksliga hat die U23 des FFC auswärts beim Zweiten Hövelriege ebenfalls ein Topspiel zu bestreiten.

Frauenfußball: Erste Mannschaft will in der Landesliga gute Form bestätigen

Frauen-Landesliga: Phönix Höxter – TuRa Löhne (Sonntag, 13 Uhr). Am vergangenen Sonntag hat Phönix eine 4:0-Pausenführung noch komplett aus der Hand gegeben und am Ende 4:5 verloren. „Ein großes Manko war auch der Konditionsmangel, weil wir in den letzten drei Wochen vielleicht nur einmal richtig trainieren konnten. Im Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten TuRa Löhne sind wir in der Pflicht und wollen die drei Punkte in Höxter behalten“, stellt Detlef Bödeker heraus. Der Trainer des Tabellensechsten ist am Sonntag verhindert, deshalb wird Ex-Trainer Philipp Müller die Mannschaft gegen Löhne coachen.