Kreis Höxter

Was für ein schnelles Rennen: Tim Rose vom Warburger SV hat beim Sälzerlauf, der ersten Etappe des Hochstift-Cups 2022, seine Zehn-Kilometer-Bestzeit deutlich verbessert – und freut sich jetzt auf den Start beim Heimrennen am Samstag in der Warburger Diemelaue.

Von Sylvia Rasche