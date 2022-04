Nach exakt drei Jahren Pause wieder dabei: Ottbergens langjährige Kapitänin Carolin Stöver hat ihr Team in den Nachholspielen im Abstiegskampf verstärkt.

SV Ottbergen/Bruchhausen – SV Germania Stirpe 1:4 (1:3). Ottbergens Trainer Manuel Bohnert war enttäuscht von der Leistung seiner Mannschaft: CDas war leider überhaupt nichts. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gegangen und es fehlte die nötige Aggressivität. Die erste Halbzeit haben wir verschlafen.“

Die Gäste aus dem Kreis Soest nutzten die Ottberger Schwächen im ersten Durchgang eiskalt aus. Allen voran Stirpes erfahrene und schnelle Torjägerin Alena Westermann erteilte dem jungen Ottberger Team in den ersten 25 Minuten eine Lehrstunde und schoss einen lupenreinen Hattrick (4., 12. und 24. Minute). „Alena hat mal wieder ihre Qualität gezeigt. Das waren drei überragende Tore. Insgesamt war das unser bestes Spiel in der Rückrunde“, berichtete Stirpes Coach Dominique Heinke.

Kurz vor der Pause verkürzte Chiara Stiewe auf 1:3 für die Heimelf (40.). Nach dem Seitenwechsel warf Manuel Bohnert noch einmal alles rein. So gab Ottbergens langjährige Kapitänin und Mittelfeldstrategin Carolin Stöver ihr Comeback. „Wir waren nach der Pause motiviert, doch kassieren dann den vierten Gegentreffer, den wir viel früher hätten klären müssen“, führte Manuel Bohnert weiter aus. So machte Stirpe den 4:1-Sieg in der 58. Minute perfekt.

SV Ottbergen/Bruchausen: Böttcher – Kreylos, Wetzel (46. Künemund), Feldmann, Ulrich (46. Stöver), Butterwegge, Block (75. Klare), Stiewe (66. Dohmann), Hartmann, Tokovic, Richter.