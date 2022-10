FC Nieheim – SV Heide Paderborn 1:0 (1:0). Ein ungewöhnlicher Auftritt der sonst so offensivstarken Nieheimer, die vor dem Hochstift-Derby in dieser Saison immerhin schon 33 Tore in zehn Spielen erzielt hatten. In Halbzeit eins gab es gerade mal zwei Chancen. Gleich die erste brachte jedoch die 1:0-Führung. Den Schuss von Manuel Trost konnte Heides Keeper Simon Tepper noch so eben abwehren, der Ball landete genau auf dem Fuß von Tobias Puhl, der sich diese Gelegenheit nicht nehmen ließ (17.). Auch bei der zweiten Chance der Nieheimer unmittelbar vor der Pause war Puhl nach Vorarbeit von Alex Wehrmann im Zentrum des Geschehens. Diesmal schoss er das Leder allerdings über das Gehäuse.

