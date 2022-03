Fußball-Landesliga: FCN unterliegt in Westenholz

Nieheim/Dringenberg

Nach drei Siegen in Serie muss Fußball-Landesligist FC Nieheim am Freitagabend beim SuS Westenholz eine 0:3-Niederlage hinnehmen. Für die Gastgeber ist es ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt. In der Bezirksliga unterliegt der SV Dringenberg dem TuS Lüdge mit 1:3.

Von Sylvia Rasche