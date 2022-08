Olympiasiegerin Claudia Losch ist dabei

Leichtathletik: Goldmedaillen-Gewinnerin von 1984 in Los Angeles hat für das 13. Werfermeeting in Höxter gemeldet

Das ist eine schöne Überraschung für die beiden Veranstalter HLC Höxter und TuS Ovenhausen: Claudia Losch, Olympiasiegerin im Kugelstoßen 1984 in Los Angeles mit 20,48 Metern, hat sich für das 13. Werfermeeting in der Höxteraner Weserkampfbahn am Samstag, 27. August, angemeldet.