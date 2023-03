Die Höxteranerin Pauline Starke hat beim Judo-Grand-Slamturnier in Taschkent Bronze gewonnen. Es ist ihre insgesamt dritte Medaille bei Grand-Slamturnieren und bringt in der Olympia-Qualisaison wichtige Punkte für die Weltrangliste.

Foto: International Judo Federation

Bis sie am Ort ihres bisher größten Erfolges, der WM-Team-Bronzemedaille vor einem halben Jahr, erneut auf das Podest klettern durfte, war allerdings harte Arbeit angesagt.

Trainer Ogando Lopes gibt Tipps am Telefon

„Ich bin im Kopf durch Höhen und Tiefen gegangen. Teilweise hab ich mich auf der Matte nicht selbstbewusst gefühlt und war irgendwie nicht zu 100 Prozent anwesend“, versucht Pauline Starke ihre Gefühle zu beschreiben. Ein wichtiger Rückhalt war in dieser Phase ihr Heimtrainer Miguel Ogando Lopes in Hannover. „Ich habe während des Turniers mit ihm telefoniert. Er hat mich wieder gut aufgebaut und mir meinen Glauben an mich selbst zurückgegeben“, berichtet die 25-Jährige.

Über die Trostrunde zu Bronze

Mühelos zog Pauline Starke in Taschkent ins Viertelfinale ein, musste sich hier allerdings der Italienerin Veronica Toniolo geschlagen geben. Über die Trostrunde qualifizierte sie sich für den Kampf um Bronze und setzte sich in der Golden-Score-Verlängerung gegen Chen-Ling Lien aus Taiwan durch. „Ich freue mich riesig, dass ich mich mit der Bronzemedaille belohnen konnte. Dafür bin ich gekommen und damit werde ich jetzt nach Hause fahren“, jubelte Starke nach dem erfolgreichen Kampf und schickte ein dickes Dankeschön ans gesamte Team. „Man darf nie vergessen, was für ein Team hinter dem Ganzen steht und dafür bin ich auch super dankbar“, so die Höxteranerin.