Pauline Starke tankt Selbstvertrauen

Sie hat die erhoffte Medaille verpasst. „Aber ich stand wieder im Halbfinale, was eine gute Konstanz ist, auf die man mit Medaillen aufbauen kann“, sagt Pauline Starke.

Judo: Höxteranerin sammelt beim Grand-Slam-Turnier in der Mongolei erste Punkte für die Olympischen Spiele 2024

Mit einer Kontertechnik zum Erfolg: So gewann Pauline Starke (rechts) beim Grand-Slam-Turnier in Ulaanbaatar im ersten Kampf gegen eine Mongolin.

Die Höxteraner Judo-Kämpferin ist beim Grand-Slam-Turnier in Ulaanbaatar in der Mongolei auf dem fünften Platz ihrer Wettkampfklasse gelandet. Damit sammelte die 24-jährige Nationalmannschaftskämpferin im ersten Quali-Wettkampf für die Olympischen Spiele 2024 in Frankreich die ersten Punkte.