Peckelsheim stört den Spitzenreiter: Julius Gockeln (rechts) will Lipperreihes Henrik Gievert vom Ball trennen. Links: Max Jonietz.

Obwohl er sein Team einmal mehr neu formieren musste, zeigte es bei Kühlschrank-Temperaturen und blauem Himmel gegen die Mannschaft mit der besten Offensive und der besten Defensive der Liga eine gute Abwehrleistung. Mit Nils Melcher, Timo Koch, Dominik Varlemann, Joachim Gievers, Leon Norberts, Marek Vogt, Kevin Meinert, Leonard Nutt und Till Sickes fehlten den Gastgebern gleich neun Spieler. Lucas Hahne, der eine Nasenoperation hinter sich hat, blieb zunächst draußen. Nachdem sich Offensivakteur Max Jonietz Mitte der ersten Hälfte am Knie verletzte, wurde der kampfstarke Verteidiger in der 42. Minute eingewechselt. Er rückte in die Fünferkette, mit der Peckelsheim ins neue Jahr gestartet ist.