Phönix Höxter ist im Topspiel gefordert

Frauenfußball: Landesligist FFC Nethegau I möchte gegen Borchen an guten Auftakt anknüpfen

Kreis Höxter

In der Frauenfußball-Landesliga steht für den Tabellenzweiten Phönix Höxter das Topspiel beim Tabellenersten BV Werther an. Der FFC Nethegau I empfängt derweil am Sonntag, 11. September, den SC Borchen.

Von Lena Brinkmann