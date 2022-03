Pokal, Ranglisten und Freundschaftsspiele

Im Kreis Höxter soll trotz des Saisonabbruchs des Westdeutschen Verbandes in diesem Frühjahr weiter Tischtennis gespielt werden.

Der heimische Kreisvorstand hat am Montag getagt und ein Paket geschnürt, um den Tischtennissport nicht bis zum Start der neuen Saison im August brach liegen zu lassen.

Jugendranglisten

Neben den Kreispokal-Finalspielen, die nun terminiert werden (siehe auch Bericht links auf dieser Seite) haben sich die Verantwortlichen auf drei weitere Planungssäulen verständigt. „Wir werden die Ranglisten für die Jugendspieler in den einzelnen Altersklassen in jedem Fall austragen“, informiert Kreisvorsitzender Wolfgang Klare.

Außerdem können Vereine die normalen Meisterschaftsspiele der Rückrunde im Jugendbereich nach wie vor austragen. „Die Spiele können wie ursprünglich angesetzt gespielt werden, wenn sich die beiden jeweils beteiligten Vereine darauf verständigen“, so Klare. Gewertet wird zwar nicht das Teamergebnis, die einzelnen Partien sind aber TTR-relevant, fließen also in die Punkterangliste der einzelnen Akteure ein.

Freundschafts-Serie

Dritter Aspekt ist eine Freundschaftsspielserie. Alle Vereine auf Kreisebene dürfen daran teilnehmen. Gespielt wird in Vierermannschaften nach dem Werner-Scheffler-System. „Wer mitmachen will, kann sich anmelden. Wir bilden dann regionale Gruppen von etwa fünf Teams, die gegeneinander antreten“, führt Wolfgang Klare aus und setzt darauf, dass sich möglichst viele Vereine an dieser internen Serie beteiligen, die auch im Portal „click-tt“ dargestellt werden wird.

„Wir hoffen, dass wir mit diesen Ideen die Monate März und April gut mit Tischtennis füllen können und denen ein Angebot unterbreiten, die weiter spielen wollen“, betont der Kreisvorsitzende.