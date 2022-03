Ihre Vereinskollegin Emma Benken siegt mit „Granate“ im L-Stilspringen. In einer weiteren Abteilung des L-Springens holt Lea Göllner für den gastgebenden Verein auf „Quantana“ den Sieg.

Die Freude bei Reitern und Pferden war sichtlich groß, dass das Brakeler Frühjahrsturnier trotz der Pandemie stattfinden konnte. Der RV Nethegau hatte sich bestens vorbereitet und für Teilnehmer und Zuschauer beste Bedingungen geschaffen.

Den Sieg im höchsten Springen des Tages, einem M*-Punktespringen, holte sich Anncatrin Redder. Nach der Winterpause ließ es sich die Profireiterin aus Alhausen nicht nehmen mit ihrem besten Pferd „Hogwarts High Point“ alias „Hamlet“ im benachbarten Brakel mitzureiten. „Ich habe mir in dieser Saison einiges vorgenommen, von daher hat sich das Brakeler Hallenturnier bestens angeboten, meinen Trainingsstand mit Hamlet zu überprüfen. Dafür hat es super geklappt“, freute sich Anncatrin Redder über den gelungenen Saisonauftakt. Das talentierte Duo aus Alhausen sprang dabei quasi in einer anderen Liga. Mit einer Leichtigkeit gewann die 25-jährige Redder das M*-Springen mit der vollen Punktzahl vor den Delbrückern Celine Stüker und Manfred Ebbesmeier. „Mein nächstes Ziel sind die Sudheimer Outdoors, wo ich mit Hamlet in der großen Tour starten möchte“, berichtete Redder.

In einem weiteren M-Springen beim Brakeler Turnier siegte die Herforderin Ines Sieveke mit der Traumnote 8,3. Hier wurde Philippa von Hahn vom RFV Steinheim mit „Ciara Lu“ und der Wertnote 7,9 auf Rang vier beste heimische Teilnehmerin. Emma Benken und „Granate“ holten im L-Stilspringen einen weiteren Sieg für die RSG Eggeland. Die junge Alhausenerin siegte vor Katrin Menneking (Auetal) und dem Brakeler Dominik Krome auf „Carica“. Eine weitere Abteilung des L-Stilspringens gewann die für Brakel startende Lea-Marie Göllner auf „Quantana“ vor der Herforderin Linda Polzfuss und Vereinskollegin Lena Brinkmann. Die 25-jährige Ottbergerin Lea Göllner war zuletzt als Berufsreiterin in Bonn beim dänischen Profi Christoffer Lindenberg tätig und ist jetzt wieder in die Heimat zurückgekehrt: „Ich freue mich sehr, weil mein Pferd lange verletzt war und Brakel jetzt wieder der erste Turnierstart war.“